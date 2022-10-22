Окулов о 7 подряд победах ЦСКА: «Наконец-то нападающих прорвало. Плюс у нас живая лавка и раздевалка»

высказался о победной серии в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Победа над (4:1) стала для московского клуба 7-й подряд.

– Побеждаем, потому что выполняем тренерское задание. Делаем простые и правильные вещи. Наконец‑то у нас нападающих прорвало, из этого победы и складываются. Плюс у нас живая лавка и раздевалка. Это для побед тоже важный фактор.

– Вы открыли счет в матче из‑за предельно быстрого перехода из обороны в атаку. Такие моменты – тоже слагаемое армейского успеха?

– Соперник пошел вперед, а мы поймали его на контратаке. Это, скорее, игровой эпизод.

– Вы четко положили шайбу в угол, словно это была штатная ситуация, а не первый гол в матче.

– Мы для того и тренируемся, чтобы вот так попадать. Но до этого у меня было несколько хороших моментов, когда забить не удалось. А вот тут получилось. Надеюсь, дальше лучше пойдет.

– В конце второго периода для вашей команды был тревожный момент. Нахватали удалений и пропустили гол. Сами себе проблемы создали?

– Так и есть. Допустили нарушение дисциплины, поэтому соперник реализовал двойной численный перевес. Но волнения из‑за этой шайбы не было. Вышли на третий период и продолжили делать то, что делали. Серега Плотников гол, как говорится, вовремя забил, – сказал форвард армейцев.