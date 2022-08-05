Захар Арзамасцев: «Представлять «Спартак» – большая честь. Нужно оправдывать доверие всех, кто поддерживает клуб по всей России»

прокомментировал свой переход в «Спартак».

– Ты выступаешь в практически с момента основания лиги, уже 13 сезонов – множество раз играл против «Спартака». Чем запомнились те матчи и какие у тебя вообще первые ассоциации при названии этого клуба?

– Конечно, «Спартак» – это команда с историей. И, само собой, болельщики – первое, что бросается в глаза, когда играешь против этой команды.

Представлять «Спартак» – большая честь. Нужно оправдывать доверие всех, кто поддерживает этот клуб по всей России.

– Сообщалось, что тобой интересовался еще один клуб КХЛ – почему перевесил вариант со «Спартаком»?

– Долго я не раздумывал над переходом в «Спартак», спасибо за это предложение руководству клуба. Считаю, что здесь отличная команда, а тренерский штаб поможет ребятам играть в хороший хоккей и побеждать, – сказал защитник .