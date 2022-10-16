Плющев о 3 матчах Овечкина без голов: «Плохая лошадь начинает с галопа. Сезон длинный, погоня за рекордом Гретцки еще впереди»

призвал не делать трагедии из-за отсутствия голов у .

Капитан во 2-й раз за карьеру в НХЛ начал сезон с 3 матчей без заброшенных шайб.

«Сезон только начался. Плохая лошадь начинает с галопа, как говорится. Думаю, все у Овечкина впереди.

Александр опытный игрок, знает, как себя подготовить на весь сезон, который длинный. Поэтому погоня за рекордом Гретцки еще впереди», – сказал заслуженный тренер России.

Овечкин занимает 3-е место в списке лучших снайперов в истории с 780 шайбами. Его опережают только (894) и Горди Хоу (801).