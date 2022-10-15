«Авангард» вывел Найта из списка травмированных. Форвард пропустил последние 8 матчей клуба

вывел форварда из списка травмированных.

Канадский форвард не играл с 21 сентября, пропустив последние 8 матчей клуба. Он получил повреждение нижней части тела в самом начале игры Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:1), отыграв лишь 18 секунд.

В текущем сезоне Найт набрал 5 (2+3) очков в 9 матчах при полезности «минус 4».

В очередном матче «Авангард» сегодня сыграет в Омске с «Адмиралом».