«Авангард» вывел Найта из списка травмированных. Форвард пропустил последние 8 матчей клуба
«Авангард» вывел форварда Корбана Найта из списка травмированных.
Канадский форвард не играл с 21 сентября, пропустив последние 8 матчей клуба. Он получил повреждение нижней части тела в самом начале игры Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:1), отыграв лишь 18 секунд.
В текущем сезоне Найт набрал 5 (2+3) очков в 9 матчах при полезности «минус 4».
В очередном матче «Авангард» сегодня сыграет в Омске с «Адмиралом».
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