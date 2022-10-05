Александр Якушев: «Игра у «Спартака» задорная. Команда может попасть во второй раунд плей-офф»

поделился мнением о выступлении в сезоне-2022/23.

– Как вам хоккейный «Спартак» в нынешнем сезоне? Как на качелях – яркие победы перемежаются с непонятными поражениями…

– И это неудивительно. В этом сезоне создается практически новая команда. Пришлось ставить в состав много молодых ребят. А молодежи свойственна неровная игра. Неудачный матч, один, второй. Но это тоже опыт. Например, последний матч против «Витязя» (1:5). А ведь до этого была прекрасная победа над «Торпедо» (4:3).

– Вы бы сколько дали времени тренеру , чтобы собрать боеспособный коллектив?

– Очень важно, чтобы была стабильность и чтобы состав сильно не менялся в межсезонье. И понятно, что команда строится годами. Так было у нас в Советском Союзе. За один год ничего не построишь. Нужно несколько лет, чтобы был сбалансированный состав, сыгранность.

И это касается не только «Спартака». Посмотрите – заканчивается сезон, и минимум по десять человек уходит из многих клубов. И нужно начинать сызнова. Заново собираться, искать баланс, химию среди игроков… Это очень непростой процесс, которой переживают практически все клубы.

– Может ли «Спартак» в этом сезоне претендовать на что-то большее, чем первый раунд плей-офф?

– Думаю, даже при всех этих проблемных вопросах команда показывает хороший хоккей. Игра у «Спартака» задорная, и он может попасть во второй раунд, – считает двукратный олимпийский чемпион.