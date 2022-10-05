Овечкин о сыне: «Взял в руки клюшку, как только начал хорошо ходить. В 2 года подбрасывал шайбу на крюке и ловил. Даже взрослым не всегда удается этот трюк»

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Александр Овечкин рассказал об увлечении своего сына Сергея хоккеем.

«У нас нет привязки к какому-то виду спорта. Что выберет – то выберет.

Как только он начал хорошо ходить, практически сразу взял в руки клюшку. У нас даже есть видео, где он в два года подбрасывает шайбу на крюке, она переворачивается в воздухе, и он ее ловит. Даже взрослым не всегда удается этот трюк», – сказал капитан «Вашингтона».

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