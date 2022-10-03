В Виннипеге установили статую Дэйла Хаверчака

В Виннипеге установили статую хоккеиста Дэйла Хаверчака.

Член Зала хоккейной славы умер в 2020 году в возрасте 57 лет. В последние годы жизни он боролся с раком желудка.

Ранее в честь экс-хоккеиста «Джетс» была названа улица возле арены клуба НХЛ.

Первый номер драфта-1981 провел в НХЛ 16 сезонов и набрал 1409 (518+891) очков в 1188 играх за «Виннипег», «Баффало», «Сент-Луис» и «Филадельфию».

В 1982 году Хаверчак получил приз лучшему новичку сезона («Колдер Трофи»), а в 1985 году был номинирован на приз самому ценному игроку («Харт Трофи»), заняв в голосовании 2-е место после Уэйна Гретцки. В составе сборной Канады выигрывал Кубок Канады в 1987 и 1991 годах.

Фото: официальный сайт НХЛ