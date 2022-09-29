Заварухин о 5:2 с «Ак Барсом»: «Автомобилист» упустил нить игры при 3:0. Бобкова готовили специально к этому матчу»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча с «Ак Барсом» (5:2).
– Хорошее начало, забили хорошие голы со стандартов. Когда повели 3:0, немного упустили нить игры.
Бобков здорово сыграл, игроки блокировали много бросков, помогали вратарю. В третьем периоде сыграли по заданию, четко на контратаках.
– Был ли выход Бобкова под бывшую команду специальным?
– Не скрою, мы готовили его именно к «Ак Барсу», специально с Андреем Мезиным готовили.
– Чем объясните множество ошибок?
– У соперника сильная, техничная и мастеровитая команда, они напрягали нас, имели хорошие моменты. Где-то и мы немножко недоработали, – отметил Заварухин.