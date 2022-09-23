Лайне о короткой стрижке: «Надеюсь, буду быстрее с точки зрения аэродинамики. Я еще и похудел»

рассказал о том, почему решил сделать короткую стрижку.

Ранее финский форвард играл в с длинными волосами, а одно время еще и с бородой.

«За эти годы было столько обсуждений моих волос, что я решил подстричь их и пойти дальше. Надеюсь, теперь буду быстрее с точки зрения аэродинамики.

Я вроде бы еще и похудел. Так что в этом смысле дело будет не только в волосах.

Нахожусь ли я сейчас в лучшей форме в своей жизни? Да, можно сказать и так», – сказал форвард .

Фото: The Columbus Dispatch