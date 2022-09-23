Лайне о короткой стрижке: «Надеюсь, буду быстрее с точки зрения аэродинамики. Я еще и похудел»

Теги Коламбус НХЛ Патрик Лайне стиль Хоккей

Патрик Лайне рассказал о том, почему решил сделать короткую стрижку. 

Ранее финский форвард играл в НХЛ с длинными волосами, а одно время еще и с бородой. 

«За эти годы было столько обсуждений моих волос, что я решил подстричь их и пойти дальше. Надеюсь, теперь буду быстрее с точки зрения аэродинамики. 

Я вроде бы еще и похудел. Так что в этом смысле дело будет не только в волосах.

Нахожусь ли я сейчас в лучшей форме в своей жизни? Да, можно сказать и так», – сказал форвард «Коламбуса»

Фото: The Columbus Dispatch

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