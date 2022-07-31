Панарин о контрактах «Коламбуса» с Годро и Лайне: «Кинотеатры там сделали, видимо»

потроллил «Коламбус», подписавший контракт с Джонни Годро.

«Блю Джекетс» подписали два крупных контракта в межсезонье – с форвардами (7 лет с кэпхитом 9,75 млн долларов) и (4 года с кэпхитом 8,7 млн долларов).

Панарин покинул «Коламбус» летом 2019 года, подписав соглашение с в качестве свободного агента.

«В «Коламбус» едет много игроков? Видимо, там кинотеатры сделали», – пошутил нападающий клуба из Нью-Йорка.

Генменеджер «Коламбуса» о Годро: «Наконец избавимся от этого дерьма, что здесь какой-то плохой город. Из-за нескольких человек, не оставшихся надолго, сложилась плохая репутация»