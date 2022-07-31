Панарин о контрактах «Коламбуса» с Годро и Лайне: «Кинотеатры там сделали, видимо»

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Артемий Панарин потроллил «Коламбус», подписавший контракт с Джонни Годро. 

«Блю Джекетс» подписали два крупных контракта в межсезонье – с форвардами Джонни Годро (7 лет с кэпхитом 9,75 млн долларов) и Патриком Лайне (4 года с кэпхитом 8,7 млн долларов). 

Панарин покинул «Коламбус» летом 2019 года, подписав соглашение с «Рейнджерс» в качестве свободного агента. 

«В «Коламбус» едет много игроков? Видимо, там кинотеатры сделали», – пошутил нападающий клуба из Нью-Йорка.

Генменеджер «Коламбуса» о Годро: «Наконец избавимся от этого дерьма, что здесь какой-то плохой город. Из-за нескольких человек, не оставшихся надолго, сложилась плохая репутация»

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