Маккиннон о новом контракте: «Хотел бы провести в «Колорадо» всю карьеру. Мы не планируем ограничиться одним Кубком Стэнли»

заявил, что хочет провести в всю карьеру.

27-летний форвард подписал с «Эвеланш» новый контракт сроком на 8 лет. Общая сумма сделки составила 100,8 миллиона долларов.

Его средняя зарплата за год (12,6 млн долларов) станет самой большой в НХЛ, когда контракт вступит в силу (начиная с сезона-2023/24).

Маккиннон был выбран «Колорадо» под первым номером на драфте НХЛ-2013. В том же году он дебютировал за команду.

«Я всегда восхищался игроками, выступавшими только за одну команду. Это нечто особенное. Я тоже хотел бы провести в «Колорадо» всю карьеру.

Мы не планируем ограничиться только одним Кубком Стэнли. Давление есть всегда, и это здорово. Теперь у нас есть опыт. Мы через многое прошли.

Большинство ребят из чемпионского состава по-прежнему в команде, так что не вижу причин, почему бы нам не повторить успех», – сказал Маккиннон.