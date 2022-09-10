Купцов о том, чего не хватает «Нефтехимику» в атаке: «Хладнокровия, напора, агрессии на ворота противника»

высказался после матча с минским (1:5).

– До конца матча пытались выправить ситуацию, догонять соперника. У нас для этого были и хорошие моменты. Но не получилось.

– Олег Юрьевич Леонтьев пожаловался на слабую реализацию моментов. Вы, как игрок, что скажете по этому поводу, чего же все-таки не хватает в завершающей стадии атаки?

– Думаю, хладнокровия, напора, агрессии на ворота противника. Да, неприятно быть в роли догоняющих. Пока в этих играх у нас только с ЦСКА получилось догонять. Будем работать.

– Начало второго периода стало переломным. Пропустили два быстрых гола. Что, на ваш взгляд, повлияло на это?

– Сложно сказать. В прошлом сезоне, например, мы во втором периоде переигрывали всех. Возможно, сказалась потеря концентрации.

– Минское «Динамо» – довольно мощная, физически сильная команда. Как нужно было действовать против него?

– Да, «Динамо» – грамотная команда, возрастная. Надо было просто больше забивать и меньше пропускать, больше на себя ловить бросков. Довольно простой рецепт игры.

– Следующий соперник очень «веселый». За три игры на его счету 17 заброшенных шайб. Держите это в уме или уже есть определенные заготовки на предстоящий матч?

– Будем, как говорится, плясать от печки. То есть отталкиваться от своей игры. Надо вылезать из этой ситуации. Нам уже в принципе без разницы с кем играть. Надо просто выходить и биться за победу, – сказал нападающий .