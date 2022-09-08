Джек Яблонски о каминг-ауте: «Это счастье, новое начало в хоккейном мире, где геев не существует»

Джек Яблонски высказался касательно своего каминг-аута.

Вчера парализованный экс-хоккеист объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я думаю, что это лучше всего – иметь возможность рассказать мою историю, как я к этому пришел, кто я на самом деле, а затем просто двигаться вперед и быть счастливым, быть тем, кем я хочу быть.

Это просто новое начало и счастье в хоккейном мире, где геев не существует. Я здесь не для того, чтобы пытаться быть образцом для подражания или кем-то в этом роде. Я здесь, чтобы просто объяснить ту тьму, которую я ощущал.

Оглядываясь назад, понимаю, что это было частью меня, что я был геем до того, как меня парализовало.

Просто надеюсь, что смогу сделать это более приемлемым и легким для всех в будущем», – сказал Яблонски.

В 2011 году, когда Яблонски было 16 лет, он играл за школьную хоккейную команду. Во время матча он получил травму и был парализован после силового приема в спину.

В 2020 году Яблонски получил работу в «Лос-Анджелесе». Он является специалистом по цифровому медиаконтенту.

«Лос-Анджелес» о каминг-ауте Джека Яблонски: «Впечатлены проявленным им мужеством. Это вдохновляет всех в нашей организации»