«Куньлунь» пригласил Ксению Собчак на матч с «Сочи»: «Играет китайская команда с игроками из Америки. Уникальный пример дружбы между Россией, КНР и США»

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«Куньлунь» пригласил Ксению Собчак на матч с «Сочи». 

Журналистка и бывший кандидат в президенты России ведет в своем телеграм-канале хронику Восточного экономического форума во Владивостоке. 

Китайский клуб Фонбет Чемпионата КХЛ откликнулся на ее записи следующим сообщением:

«Ксения, все эти форумы – пустая трата времени. Приглашаем вас в следующую пятницу (16 сентября) в Мытищи – здесь играет китайская хоккейная команда с американскими игроками в составе, это уникальный в своем роде пример государственно-частного партнерства и дружбы между Россией, КНР и США.

Наш соперник – хоккейный клуб «Сочи», уникальный российский бизнес-проект, эффективно использующий наследие Олимпиады-2014.

Встретим, покажем, расскажем, свитер красивый подарим, с Гаретом Хантом познакомим. Придете?» – говорится в канале «Куньлуня»

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