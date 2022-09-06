Ларионов-младший набрал очки во 2-м матче подряд в «Торпедо». 20-летний Шавин забил первый гол в КХЛ в игре с «Амуром», у Кручинина – 3 балла

отметился набранными очками во втором матче подряд за .

Нападающий сделал результативную передачу в игре Фонбет чемпионата против (6:1), проведя на льду 12:37. В первом матче с «Металлургом» Ларионов забил гол, ставший для него первым в лиге.

Кроме того, во встрече с «Амуром» первую шайбу в лиге забросил 20-летний нападающий Никита Шавин.

Форвард нижегородцев записал на свой счет 3 (1+2) результативных действия.

Ларионов выиграл первый матч в КХЛ в качестве тренера. «Торпедо» забило 10 голов за 2 игры