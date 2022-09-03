Бурдасов о «Тракторе»: «Сейчас совсем все другое. Пришел в новую команду. Радует, что в руководстве честные и добропорядочные люди»

рассказал о своих впечатлениях от возвращения в .

– , который также вернулся в «Трактор» десять лет спустя, заявил, что в клубе многое осталось тем же. У вас такие же впечатления?

– Нет, сейчас совсем все другое. Много что поменялось. Я пришел в новую команду. С Иваном Савиным я еще играл в «Тракторе», а сейчас он уже генеральный директор. Меня радует, что в руководстве клуба честные и добропорядочные люди.

– Когда вы уезжали из «Трактора» десять лет назад, думали, что когда-нибудь вернетесь?

– Ни о чем не думал наперед. Просто двигался в своей карьере шаг за шагом, сезон за сезоном.

– Директор «Трактора» тех времен говорил, что про обмен Бурдасова сможет рассказать только через 50 лет.

– Ничего секретного в этом не было. Были варианты с «Ак Барсом» и СКА, и в итоге обменяли в Питер.

– Как сейчас велись переговоры о возвращении в «Трактор»?

– Переговоры прошли легко. Особенно учитывая мое большое желание вернуться в родной клуб, – сказал форвард челябинцев.