Гребенкин о 2:6 от ЦСКА: «Было много брака в передачах у обеих команд. Они воспользовались нашими ошибками, а мы не смогли»

Теги Металлург Мг ЦСКА КХЛ Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин рассказал о поражении «Металлурга» от ЦСКА (2:6) в Кубке Открытия. 

– В минувшем сезоне у вас всего две коротких смены в победном домашнем матче против «Куньлуня». Как готовились к этому полноценному дебюту в составе родного клуба? Было ли волнение, может даже потряхивало?

 – В целом, готовился как и всегда, не сказал бы что было что-то особенное. Считаю, у нас отличной коллектив, все хорошо общаются. Поэтому, наверное, это и сводит нервозность на нет.

– Вели 2:0, но упустили преимущество. Ваш комментарий по матчу.

– Это была первая официальная игра сезона. Думаю, этим всё сказано.

– В чём, на ваш взгляд, в чем была разница между командами? Ведь, по сути, уступили только в одном периоде.

 – Было довольно-таки много брака в передачах у обеих команд. Просто игроки ЦСКА воспользовались нашими ошибками, а мы не смогли этого сделать.

– Вы – 19-летний хоккеист. Какие впечатления от игры на взрослом уровне в целом?

 – Классно играть на таком высоком уровне. Впечатления? Это первая моя игра в КХЛ, поэтому, впечатлиться особо некогда было, – сказал нападающий магнитогорцев. 

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