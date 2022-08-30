«Ак Барс» передал администрации Казани сертификат на ремонт хоккейных коробок во дворах города

передал администрации Казани сертификат на восстановление хоккейных коробок во дворах.

30 августа в день города Казани и республики Татарстан на главной площадке праздника – у Центра семьи «Казан» – состоялась презентация нового состава «Ак Барса» на сезон-2022/23.

«Bгроки «Ак Барса» вместе с клубом объявили о реновации пяти открытых хоккейный коробок во дворах Казани.

Хоккеисты передали администрации города сертификат на ремонт и восстановление кортов в Кировского, Московского, Советского, Авиастроительного и Приволжского районов. Работы завершатся осенью 2022 года», – говорится в сообщении казанского клуба.

Фото: телеграм-канал «Ак Барса»