«Сент-Луис» пригласил Тайлера Питлика на просмотр. «Блюз» могут стать его 6-й командой за 5 сезонов

«Сент-Луис» пригласил форварда Тайлера Питлика на просмотр.
30-летний нападающий примет участие в тренировочном лагере «Блюз». С ним подписан пробный контракт.
Если игрок заключит с «Сент-Луисом» полноценное соглашение, это будет его 6-я команда за 5 сезонов.
В прошлом сезоне Питлик выступал за «Калгари» и «Монреаль», набрав 5 (1+4) очков в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Всего в лиге у него 325 игр и 89 (48+41) баллов. В Кубке Стэнли – 22 матча и 3 (2+1) очка.
Средняя зарплата Питлика по условиям прошлого контракта составляла 1,75 миллиона долларов.