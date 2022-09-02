«Сент-Луис» пригласил Тайлера Питлика на просмотр. «Блюз» могут стать его 6-й командой за 5 сезонов

пригласил форварда на просмотр.

30-летний нападающий примет участие в тренировочном лагере «Блюз». С ним подписан пробный контракт.

Если игрок заключит с «Сент-Луисом» полноценное соглашение, это будет его 6-я команда за 5 сезонов.

В прошлом сезоне Питлик выступал за «Калгари» и , набрав 5 (1+4) очков в 39 матчах регулярного чемпионата .

Всего в лиге у него 325 игр и 89 (48+41) баллов. В Кубке Стэнли – 22 матча и 3 (2+1) очка.

Средняя зарплата Питлика по условиям прошлого контракта составляла 1,75 миллиона долларов.