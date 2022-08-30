Айкел о прошлом сезоне: «Не собираюсь оправдываться. Не считаю, что сыграл хорошо. От меня ждут большего, и это справедливо»

заявил, что травмы повлияли на уровень его игры в прошлом сезоне.

Нападающий перенес операцию по замене межпозвоночного диска. После возвращения на лед он набрал 25 (14+11) очков в 34 матчах за .

Клуб впервые в своей истории не попал в плей-офф .

«Я не собираюсь оправдываться. Я не считаю, что сыграл хорошо в прошлом сезоне. Это касается моего уровня ожиданий от себя, уверен, что и публика примерно того же мнения. От меня ждут большего, и это справедливо.

При этом я не играл почти год. Перенес серьезную операцию и вернулся на лед через 3 месяца после нее, то есть, довольно быстро. Вы знаете, что любой, кто столкнулся с операцией или травмой, нуждается во времени, чтобы снова стать самим собой.

То, что операция сделана, не означает, что все сразу вернется на круги своя. Я пропустил много времени перед операцией, и это так или иначе сказывалось. Это лето получилось хорошим. Я дал себе больше времени на реабилитацию, чтобы вернуться к наилучшему самочувствию.

В любом случае, это межсезонье стало более нормальным, чем прошлые, когда сначала был ковид, а затем та моя ситуация. Сейчас все хорошо. Приятно чувствовать себя здоровым. Жду нового сезона с нетерпением», – сказал Айкел.