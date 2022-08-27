Игорь Гераськин: «Никакой дедовщины в «Северстали» нет. Все стараемся сплотиться»

сообщил, что в «Северстали» нет дедовщины.

– Как у молодых ребят, на твой взгляд, проходит адаптация?

– У нас очень молодая команда. Отлично приняли ребят, никакой дедовщины у нас нет. Все стараемся сплотиться, чтобы коллектив был еще лучше, чем в прошлом году.

Хотя в прошлом сезоне был, наверное, лучший коллектив, в котором я играл. Поэтому сейчас стараемся создать такую же атмосферу. Это был наш козырь, сейчас стараемся его развить.

– Какие у тебя ожидания от нового сезона и какие цели ты перед собой поставил?

– Прошлый сезон в плане личной статистики немного не получился. Но в командном плане мы сыграли отлично. Могли пройти первый раунд, поэтому в этом сезоне хочется не просто попасть в плей-офф, а пройти как можно дальше.

В рамках личной статистики хочется и голов много забивать, и очки набирать, но буду стараться помогать команде любым способом, – сказал нападающий .