Гендиректор «Трактора»: «Сводим к минимуму присутствие легионеров в медиапространстве, чтобы минимизировать давление на них в их странах»

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Иван Савин заявил, что «Трактор» намерен минимизировать присутствие легионеров в медиапространстве.

«В том году у нас была договоренность, что мы сводим к минимуму присутствие легионеров в медиапространстве. Это было сделано, чтобы минимизировать давление на них в их родных странах. Нам пришлось это сделать.

Пулккинен вернулся в клуб без каких-либо условий. Надо отдать должное ему и его агенту – они выполнили все договоренности. От него требуется одно – выйти на поле и сделать то, что он умеет. Пока мы не будем менять медиаполитику в его отношении», – сказал генеральный директор «Трактора».

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