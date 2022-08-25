Гендиректор «Трактора»: «Сводим к минимуму присутствие легионеров в медиапространстве, чтобы минимизировать давление на них в их странах»

заявил, что «Трактор» намерен минимизировать присутствие легионеров в медиапространстве.

«В том году у нас была договоренность, что мы сводим к минимуму присутствие легионеров в медиапространстве. Это было сделано, чтобы минимизировать давление на них в их родных странах. Нам пришлось это сделать.

Пулккинен вернулся в клуб без каких-либо условий. Надо отдать должное ему и его агенту – они выполнили все договоренности. От него требуется одно – выйти на поле и сделать то, что он умеет. Пока мы не будем менять медиаполитику в его отношении», – сказал генеральный директор .