Евгений Чесалин: «Противостояние с «Авангардом» было, есть и будет. Им же там борта подвезли? Спуску точно не дадим»

высказался о драке с Шоном Лалонде.

«Не могу сказать, что потасовка с Шоном Лалонде в матче с минским была боем с моей стороны. Бездумное действие скорее. Я придерживался не той тактики, которую обычно использую.

В предстоящих матчах с «Сочи» на турнире в Санкт-Петербурге и в регулярном чемпионате нам нужны только два очка. Но если нам предложат свой хоккей – мы ответим той же монетой.

Противостояние с омичами было, есть и будет. Им же там борта подвезли? Спуску им точно не дадим, будем давать отпор.

68 матчей в регулярке я воспринял просто прекрасно! Наша работа – это праздник. Мы эти полтора месяца вкалываем, чтобы потом выходить и играть. От тренировок столько эмоций не получаешь», – сказал нападающий .

Сроки заливки тестового льда на «G-Drive Арене» сдвинулись из-за задержки в поставке бортов