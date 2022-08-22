Дацюк, Ковальчук и Дюмин открыли Кубок губернатора Тульской области

Алексей Дюмин, и открыли Кубок губернатора Тульской области.

Турнир пройдет с 22 по 26 августа в Туле и Новомосковске. В соревнованиях принимают участие восемь команд Париматч Молодежной хоккейной лиги.

Сегодня, 22 августа, в Ледовом дворце в Туле состоялась торжественная церемония открытия турнира. В ней приняли участие Илья Ковальчук, Павел Дацюк, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель совета директоров АО ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Дюмин поблагодарил хоккеистов за то, что они нашли время приехать на церемонию открытия. Он также выразил благодарность президенту Федерации хоккея Тульской области Александру Шамсутдинову за многолетнюю поддержку хоккея в регионе.

По словам Дюмина, была проделана большая работа для того, чтобы хоккей в Тульской области вышел на качественно новый уровень.