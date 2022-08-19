Монахан об операциях: «Мог бы давно их сделать, но решил играть так. Это был мой выбор. Сейчас выхожу на лед 4 раза в неделю»

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Форвард выступал за с 2013 года. Клуб обменял его в «Канадиенс», чтобы освободить место в платежке для подписания Назема Кадри.

В 2021 и 2022 году 27-летний канадец перенес две операции на бедре.

«Я думаю, что это лето будет важным для меня. Мне сделали операцию раньше, чем в прошлом году, поэтому этим летом я проделал большую работу.

Сейчас я выхожу на лед четыре раза в неделю. Мне понадобилось много времени, чтобы почувствовать, что я здоров. Поэтому я буду рад снова играть в хоккей на высоком уровне, и я очень рад присоединиться к «Канадиенс».

Вероятно, я мог бы давно сделать эти операции, но решил играть так. Это был мой личный выбор.

В конце концов, это принесло свои плоды. Сейчас я по-новому расставляю приоритеты. Стал чувствовать себя лучше», – сказал Монахан.