Тренер СКА Корешков: «Хотим придерживаться победного хоккея. Будем играть гибко в зависимости от ситуации»

сообщил, что СКА хочет придерживаться победного хоккея.

– Переход в СКА – это шаг вперед для вас?

– Конечно. Команда борется за самые высокие места. Собрался тренерский штаб единомышленников, сплоченный коллектив игроков. Это видно с первых дней тренировок.

У нас одна мысль: быть единым кулаком и сильным коллективом. Это задача номер один. Тактика и рисунок игры придут в течение подготовки. Сейчас мы закладываем приличный фундамент.

– В СКА большой тренерский штаб. Как распределены обязанности?

– Мы, тренеры, хорошо знаем друг друга. Все в штабе примерно одного возраста. С кем-то играли вместе или друг против друга. Когда начали общаться, поняли, что все на одной волне. Близкие мысли. Нет разногласий в понимании хоккея.

Есть четкое распределение обязанностей. Зубов и Лещев работаю с защитниками: игра в меньшинстве, оборона, индивидуальная работа. Мы с Шафрановым – нападающие и отвечаем за атаку, большинство и индивидуальную работу. Много нюансов, над которыми будем работать весь сезон. Многие считают, что работа с игроками – это месяц или два, но это не так. Тренеры работают от звонка до звонка – с первого дня сборов до последнего свистка. Работы много. И мы, и игроки к этому готовы.

– Какой хоккей хотите видеть от СКА? На что делается ставка: на скорость и агрессию или на хитрые розыгрыши и комбинации?

– Все наши мысли невозможно описать в одном предложении. Игра состоит не только из атаки, но и из обороны. Многие могут сказать, что мы будем играть в какой-то конкретный хоккей. Но мы хотим придерживаться победного хоккея. Каким он будет – покажет сезон.

Мы целенаправленно работаем. Хоккей меняется. Наступило время системной игры. Все команды научились играть системно – и «пять на пять», и в меньшинстве. Любая атакующая команда может наткнуться на организованную оборону, и никакого комбинационного хоккея вы не увидите.

Я никогда не скажу, что мы придерживаемся конкретного стиля. Будем играть гибко в зависимости от ситуации. Просим хоккеистов, чтобы они думали на льду и быстрее принимали правильные решения, – сказал ассистент главного тренера .