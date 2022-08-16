Андрей Коваленко о критике «мягкой» предсезонки Ларионова в «Торпедо»: «Для меня это смешно. У него огромный опыт подготовки к сезону, по обе стороны океана»

Теги Торпедо контрольные матчи Андрей Коваленко Андрей Козырев Николай Хабибулин Игорь Ларионов КХЛ Михаил Васильев Хоккей

Андрей Коваленко считает смехотворной критику предсезонки Игоря Ларионова в «Торпедо».

– Тем временем в Нижнем Новгороде у «Торпедо» наметились проблемы – команда дважды проиграла «Сибири», после чего пошла критика нового главного тренера Игоря Ларионова.

– Был на одной из этих игр, не увидел форс-мажора. Команда много лет играла в один стиль, несколько упрощенный, с приходом Ларионова делается ставка на другой – с контролем шайбы и комбинациями. Такой сложный переход легко не дается, в команде много молодежи, необходима адаптация.

«Сибирь», наоборот, сыграла очень просто, с акцентом на оборону и на забросы к воротам соперника. Матчи с такими прагматичными соперниками для становления нового «Торпедо» очень полезны.

– Критики Ларионова говорят, что команда не получает нагрузок, необходимых для прохождения сезона-марафона...

– Честно скажу, для меня это смешно. У Ларионова – огромный опыт подготовки к сезону, по обе стороны океана. Рядом такие ребята, как, например, Михаил Васильев, Николай Хабибулин или Андрей Козырев, которые тоже знают о хоккее все. Ну какие в такой ситуации могут быть ошибки в подготовке?!

– Критикам хотелось бы увидеть в «Торпедо» больше «земли» и беговой работы.

– Да, в советском хоккее летом мы «умирали» – это и «земля», и беготня под нагрузками, и тесты Купера, и так далее. Но с тех пор искусство подготовки ушло далеко вперед, в частности теперь много работы на велотренажерах, позволяющей снизить опасные нагрузки, например, на колени, – сказал олимпийский чемпион. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные