Андрей Коваленко о критике «мягкой» предсезонки Ларионова в «Торпедо»: «Для меня это смешно. У него огромный опыт подготовки к сезону, по обе стороны океана»

считает смехотворной критику предсезонки Игоря Ларионова в .

– Тем временем в Нижнем Новгороде у «Торпедо» наметились проблемы – команда дважды проиграла «Сибири», после чего пошла критика нового главного тренера .

– Был на одной из этих игр, не увидел форс-мажора. Команда много лет играла в один стиль, несколько упрощенный, с приходом Ларионова делается ставка на другой – с контролем шайбы и комбинациями. Такой сложный переход легко не дается, в команде много молодежи, необходима адаптация.

«Сибирь», наоборот, сыграла очень просто, с акцентом на оборону и на забросы к воротам соперника. Матчи с такими прагматичными соперниками для становления нового «Торпедо» очень полезны.

– Критики Ларионова говорят, что команда не получает нагрузок, необходимых для прохождения сезона-марафона...

– Честно скажу, для меня это смешно. У Ларионова – огромный опыт подготовки к сезону, по обе стороны океана. Рядом такие ребята, как, например, Михаил Васильев, или Андрей Козырев, которые тоже знают о хоккее все. Ну какие в такой ситуации могут быть ошибки в подготовке?!

– Критикам хотелось бы увидеть в «Торпедо» больше «земли» и беговой работы.

– Да, в советском хоккее летом мы «умирали» – это и «земля», и беготня под нагрузками, и тесты Купера, и так далее. Но с тех пор искусство подготовки ушло далеко вперед, в частности теперь много работы на велотренажерах, позволяющей снизить опасные нагрузки, например, на колени, – сказал олимпийский чемпион.