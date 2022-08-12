Ларионов про 1:4 с «Сибирью: «Молодой состав «Торпедо» выдержал экзамен. Понравилась заряженность»

Теги Сибирь Торпедо Георгий Мишарин Игорь Ларионов КХЛ Иван Кульбаков Андрей Тихомиров Артем Михеев Денис Почивалов Лоренс Зинаддин Хоккей

Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Сибири» (1:4) в товарищеской игре.

«Сегодня мы попросили хоккеистов сыграть в быстрый интенсивный хоккей. Мы требуем от ребят быстрое движение шайбы, которое лишает соперника возможности перестроиться, агрессивной игры в зоне атаки при потере шайбы. И в некоторых эпизодах мы это успешно делали.

Гол, который забил сегодня Денис Почивалов в меньшинстве, из их числа. Такая игра требует больших усилий, но мы даже в меньшинстве должны атаковать соперника, не давать им развернуться. Как и говорил ранее, у нас не должно быть одного звена-лидера.

Крутить карусели должны уметь все. И когда мы этого достигнем, у нас будет неплохая команда. В матче, когда команда показывает неплохую игру, несмотря на два быстро пропущенных гола, мы не имеем права давать возможность играть сопернику в формате «пять на три».

В целом хочу отметить, что наш молодой состав сегодня выдержал экзамен. Понравилась их заряженность и интенсивность игры. Мы дали возможность молодым игрокам сыграть против практически основного состава «Сибири», и они проявили себя хорошо. Их нельзя передерживать на другом уровне. Они должны быть в нашем коллективе и плотно стучаться в основной состав.

Сезон будет длинный и у каждого игрока будет шанс проявить себя. Сейчас мы потеряли на долгое время двух основных игроков: Георгия Мишарина и Артема Михеева.

Иван Кульбаков сыграл вторую игру подряд потому, что Андрей Тихомиров приболел, а Зинаддин слишком молодой мальчишка. В следующих играх будем играть в такой же вертикальный быстрый хоккей. Другого плана у нас нет. Будем улучшать и оттачивать свою игру», – сказал главный тренер «Торпедо».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные