Овечкин будет сажать деревья в Подмосковье вместе с детьми в рамках нового проекта

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Андрей Воробьев детский хоккей Хоккей

Александр Овечкин будет сажать деревья в Подмосковье вместе с детьми. 

В области будет запущен новый проект, в рамках которого дети будут сажать деревья вместе с чемпионами.

В нем ожидается участие капитана «Вашингтона» Александра Овечкина

Ранеее по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева запущен проект «Выходи во двор», в рамках которого звезды российского спорта проводят турниры с местными жителями.

Хоккеист в этом году вновь выступил организатором Кубка Овечкина – детско-юношеского турнира для российских хоккейных академий. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные