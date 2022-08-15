Овечкин будет сажать деревья в Подмосковье вместе с детьми в рамках нового проекта

Александр Овечкин будет сажать деревья в Подмосковье вместе с детьми.
В области будет запущен новый проект, в рамках которого дети будут сажать деревья вместе с чемпионами.
В нем ожидается участие капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
Ранеее по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева запущен проект «Выходи во двор», в рамках которого звезды российского спорта проводят турниры с местными жителями.
Хоккеист в этом году вновь выступил организатором Кубка Овечкина – детско-юношеского турнира для российских хоккейных академий.