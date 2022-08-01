Ротенберг о почетном знаке: «Стать его обладателем – честь. Нашей командой проделана большая работа на благо отечественного хоккея»

Теги СКА ФХР КХЛ Олег Матыцин Министерство спорта России Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг опубликовал сообщение после получения государственной награды.

«Хочу выразить благодарность министру спорта Российской Федерации Олегу Васильевичу Матыцину за вручение почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Это высшая ведомственная награда в сфере физической культуры и спорта, и для меня большая честь стать ее обладателем.

Более чем за 10 лет нашей командой была проделана большая работа на благо отечественного хоккея, его развития и популяризации.

Мне очень приятно получить столь высокую оценку своей деятельности, и я готов продолжать двигаться в направлении реализации поставленных целей. Главное, хочу выразить благодарность всей моей команде как спортсменов, так и менеджеров, это наша общая победа!

Получение государственной награды – это подтверждение правильности нашего выбранного пути, дальше – больше, только вперед!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА.

Ротенберг получил почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и обсудил с Матыциным создание сборной России до 25 лет

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