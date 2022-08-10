Экс-защитнику «Торонто», члену Зала славы Сальмингу диагностировали БАС: «В одно мгновение все изменилось»

Член Зала хоккейной славы сообщил, что у него диагностирован БАС.

71-летний экс-защитник «Торонто» сказал, что в последнее время у него были проблемы с речью и он плохо себя чувствовал, но был потрясен, узнав причину.

«Признаки, указывающие на то, что в моем организме что-то не так, оказались болезнью БАС, также известной как болезнь Лу Герига. В одно мгновение все изменилось.

Я не знаю, как будут складываться дни, но я понимаю, что будут вызовы более серьезные, чем все, с чем я когда-либо сталкивался.

Я также понимаю, что лекарства нет, но во всем мире проводятся многочисленные испытания, и однажды лекарство будет найдено.

В то же время есть методы лечения, которые могут замедлить прогрессирование болезни. Я и моя семья будем сохранять позитивный настрой», – сказал Сальминг.

Он играл за с 1973 по 1989 год. В его активе также один сезон в составе (1989/90). Всего он набрал 787 (150+637) очков в 1 148 матчах .

В 1996 году он стал первым шведом, вошедшим в Зал хоккейной славы.

Он является рекордсменом среди защитников «Лифс» по голам (148), передачам (620) и очкам (768).

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.