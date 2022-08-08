Бержерон получит 2,5 млн долларов в качестве бонуса, если проведет 10 матчей в сезоне (Рено Лавуа)

Стали известны подробности нового контракта с .

Срок соглашения рассчитан на один год.

Как сообщает инсайдер TVA Sports Рено Лавуа, в контракте есть пункт о запрете на обмен.

Базовый оклад составит 1,5 млн долларов. Еще 1 млн форвард получит в качестве подписного бонуса.

Он также может получить 2,5 млн долларов в качестве бонуса, если проведет 10 матчей в сезоне.

В минувшем сезоне 37-летний Бержерон провел 73 игры в регулярном чемпионате и набрал 65 (25+40) баллов при полезности «+25».

В плей-офф он сыграл 7 матчей, отметившись 7 (3+4) очками.

Бержерон продлил контракт с «Бостоном» на год. Кэпхит – 2,5 млн долларов