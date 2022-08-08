«Спартак» сыграет с «Ак Барсом» в благотворительном матче, посвященном памяти Владимира Шадрина

В воскресение, 14 августа в 13:00 на малой спортивной арене «Лужники» пройдет предсезонная игра московского «Спартака» с казанским «Ак Барсом». Матч будет посвящен памяти великого спартаковца, Владимира Николаевича Шадрина.

Игра с «Ак Барсом» станет первой для «Спартака» в основном составе, стоимость билета на благотворительный матч – 100 рублей. Для владельцев абонементов ХК «Спартак» на новый сезон 2022/23 – вход свободный.

Более подробная информация и билеты на матч доступны по ссылке.