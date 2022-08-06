Хованов о возвращении в «Ак Барс»: «Миннесота» до последнего говорила приезжать, но я решил перезапустить карьеру»

Форвард Александр Хованов рад возвращению в после года в системе «Миннесоты».

«Мы все лето общались с «Миннесотой», меня пытались обменять. До последнего момента «Уайлд» говорили приезжать, но я с агентом и семьей решил, что лучше перезапустить карьеру, вернуться в Россию.

Здесь новый тренерский штаб. Дома всегда хорошо. Сейчас главное – доказывать с каждым днем и показывать свои лучшие качества.

Не пожалел, что уезжал в . Сезон в Северной Америке многое мне дал, я понял, над чем работать. Никогда не жалею, нужно двигаться вперед.

Новый этап в карьере. Буду заново доказывать надобность команде. Я всегда хотел отдать дань своему родному клубу за то, что меня воспитали. Я счастлив здесь.

Я постоянно в Казани ходил в зал и на лед. Нанял тренеров, с Андреем Свечниковым постоянно тренировались, плюс я провел 7-8 дней с командой. Стал чувствовать себя лучше, набираю форму с каждым днем. Летом всегда немного тяжеловато, но к началу чемпионата подойду в хорошей форме», – отметил нападающий.

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