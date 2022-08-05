поделился воспоминаниями о работе с Бобом Хартли в .

– За четыре года вы устали от методов Хартли? Некоторые игроки и сезона с Бобом не выдерживали.

– Я не устал. Для меня в плюс были его методы. У Боба очень высокая дисциплина. Это правильно. Считаю, там где высокие результаты, должно быть место высокой дисциплины.

Хартли – человек системный, у него было много требований, но все они были по делу и приносили нам успех.

– Правильно я понимаю, что Хартли был дотошным тренером, и кого-то это раздражало?

– Да, был дотошным. Опять же говорю: это было не всегда удобно, но это приносило результат. Когда все выполняли, мы побеждали.

– Вы приехали к Хартли уже сформированным игроком с огромным опытом. Вам что-то открыл Боб?

– Я в принципе всегда играл у системных тренеров. У них всегда была дисциплина и строгая система. Взять Петра Ильича Воробьева или Зинэтулу Хайдяровича Билялетдинова. У них у всех просто разное видение этой системы на льду, но в целом они очень похожи.

– Какой тренер ?

– По тактике многое похоже с . Есть определенные нюансы, моменты, в которых нужно перестраиваться. В целом Крэйг тоже системный тренер, и он хочет видеть дисциплину в команде, – сказал защитник минского .