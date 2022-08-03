Максим Мамин: «В НХЛ не было гарантий, что буду стабильно играть в первых звеньях, поэтому вернулся в ЦСКА»

рассказал, почему вернулся в ЦСКА из .

– Почему все‑таки решили вернуться? Наверняка у вас были варианты в НХЛ, где вы бы получили игровое время?

– У меня было время подумать после сезона, где‑то месяц. В итоге принял решение вернуться домой. Все‑таки я немолодой игрок, уже в самом расцвете, хочется играть ключевую роль в команде, получать больше игрового времени.

В НХЛ в статусе свободного агента получил предложения от нескольких команд, но никаких гарантий не было, что закреплюсь и буду играть стабильно в первых звеньях, поэтому вернулся. Хочу теперь с родной командой выиграть еще несколько кубков.

– В ЦСКА мало изменений в составе, тогда как конкуренты усиливаются. Думаете, получится взять второй раз чемпионство?

– Главное, что чемпионский костяк сохранился. Плюс сделали несколько точечных усилений, поэтому команда точно будет не слабее, чем в прошлом году. Настроение у всех сейчас отличное, мы не смотрим, кто как усилился. У ЦСКА в том сезоне был еще запас, поэтому сможем еще сильнее играть в следующем сезоне.

– Федоров в прошлом году взял кубок без какого‑либо опыта. Сейчас этот опыт есть, что он хочет конкретно от вас?

– Понятно, что мы с Сергеем Викторовичем беседовали уже несколько раз, но нюансы не хотел бы раскрывать. Это был хороший разговор. Мне он найдет роль, которая будет полезна для команды. Но конкретно этот вопрос мы еще не обсуждали.

– сейчас проседает по качеству, согласны? Были сомнения какие‑то?

– Я не согласен, теперь дадут дорогу молодым талантам, а таких в стране очень много. Уверен, что многие из них займут места ушедших легионеров и возьмут роль лидеров в свои руки. Не думаю, что уровень хоккея катастрофически упадет, – сказал нападающий.