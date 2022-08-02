Морозов о проблемах клубов КХЛ с экипировкой: «Кто-то эту ситуацию предугадывал. Многие по всем магазинам пытались скупить форму»

рассказал о проблемах клубов КХЛ с экипировкой.

– Есть ли у клубов сейчас проблемы с получением экипировки, учитывая ситуацию в мире?

– Такие проблемы до сих пор есть у всех. Кто-то эту ситуацию предугадывал, многие, как я знаю, по всем магазинам пытались скупить форму, которая оставалась.

Знаю, что начинают завозить какие-то партии экипировки. Клубы работают в этом направлении, у кого-то есть проблемы с перчатками, у кого-то с клюшками, у кого-то – со шлемами, – сказал президент КХЛ.

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