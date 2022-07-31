Братья Стрельцовы перешли в «Бейбарыс». В прошлом сезоне они стали вице-чемпионами Польши с «Унией»

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Братья Стрельцовы перешли в «Бейбарыс».

Казахстанский клуб объявил о подписании контрактов с 32-летними форвардами Александром и Василием Стрельцовыми. 

В минувшем сезоне братья-близнецы стали вице-чемпионами Польши с «Унией». Александр набрал 16 (6+10) очков в 21 матче регулярного чемпионата и еще 10 (8+2) баллов в 15 играх плей-офф. 

В активе Василия 20 (7+13) очков в 23 играх регулярного чемпионата и 11 (3+8) баллов в 15 играх плей-офф. 

В КХЛ братья провели по 11 сезонов. Выступали за «Автомобилист», «Ладу» и «Адмирал». 

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