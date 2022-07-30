Артемий Панарин: «Больше внимания стал уделять духовности. Без духовности мир сероват, а с ней он становится красочнее»

рассказал о внимании к духовному развитию.

– Вы сейчас все больше уделяете внимания ментальной подготовке, больше прислушиваетесь к себе.

– У меня всегда была такая склонность. Не скажу, что стал уделять этому внимание.

Наверное, больше внимания стал уделять духовности. Понял, что без духовности мир сероват, а с ней он становится красочнее.

– Вы сами раньше признавались, что частенько загонялись и сами на себя давили. Сейчас удалось познать этот дзен?

– Такие перепады будут всю жизнь. Так задумано.

Если бы все постоянно было хорошо, то ощущали бы то, что это хорошо? На данный момент к проблемам отношусь с удовольствием.

Это шикарная возможность стать сильнее, которая дается тебе свыше, чтобы ты преодолел какие-то вещи и совершенствовался. Я рад тому, что со мной происходит.

Допустим, в плей-офф я сыграл не в свою лучшую игру.

И сейчас я могу проснуться утром и голодным, заряженным бежать на стадион: «Сейчас как возьму эту штангу с резинкой. Что-нибудь поделаю», – заявил нападающий .