«Массовый исход легионеров из КХЛ крайне маловероятен. Западные спортсмены подустали от политики». Журналист «СЭ» о лиге

Шеф отдела хоккея «Спорт-Экспресса» Марат Сафин высказался о ситуации с легионерами в КХЛ.

«После завершения Кубка Гагарина-2022 всем специалистам и болельщикам казалось, что легионеры в ближайшие несколько лет не приедут в КХЛ. Однако на деле оказалось по-другому. Поток уменьшился, но не пересох.

Более того, им вполне можно утолить жажду. Тот, кто хотел разорвать действующий контракт, уже сделал это. Но многие не видят препятствий для продолжения карьеры в России.

Пусть за последние 5–7 лет зарплаты в КХЛ существенно упали, но все равно ни в АХЛ, ни в Европе легионеры не смогут заработать таких денег, как в России. Большие зарплаты есть только в НХЛ, но туда еще надо пробиться.

Люди из западных стран, в том числе спортсмены, заметно подустали от политики. И это делает массовый исход легионеров из крайне маловероятным», – написал Марат Сафин.