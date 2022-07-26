Экс-тренер «Херши» Аллен вошел в штаб «Вашингтона». Он будет работать с форвардами и над игрой в меньшинстве

«Вашингтон» объявил о включении Скотта Аллена в тренерский штаб команды.
56-летний американец станет одним из помощников главного тренера «Кэпиталс» Питера Лавиолетта. В основном он будет работать с форвардами и над игрой в меньшинстве.
В прошлом сезоне Аллен возглавлял «Херши», фарм-клуб «Вашингтона», а перед этим два года входил в тренерский штаб команды АХЛ. Всего в этой лиге он работал в разных клубах на протяжении 14 сезонов.
Также Аллен помогал главным тренерам «Аризоны» (с 2017 по 2019 год), «Флориды» (2016/17) и «Айлендерс» (2009-2012).