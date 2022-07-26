Экс-тренер «Херши» Аллен вошел в штаб «Вашингтона». Он будет работать с форвардами и над игрой в меньшинстве

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«Вашингтон» объявил о включении Скотта Аллена в тренерский штаб команды.

56-летний американец станет одним из помощников главного тренера «Кэпиталс» Питера Лавиолетта. В основном он будет работать с форвардами и над игрой в меньшинстве.

В прошлом сезоне Аллен возглавлял «Херши», фарм-клуб «Вашингтона», а перед этим два года входил в тренерский штаб команды АХЛ. Всего в этой лиге он работал в разных клубах на протяжении 14 сезонов.

Также Аллен помогал главным тренерам «Аризоны» (с 2017 по 2019 год), «Флориды» (2016/17) и «Айлендерс» (2009-2012).

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