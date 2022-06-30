«Вашингтон» впервые назначил женщину в тренерский штаб. 31-летняя Энгель-Нацке будет видеотренером, ее повысили после АХЛ

«Вашингтон» впервые в истории клуба назначил женщину в тренерский штаб на постоянной основе.
31-летняя Эмили Энгель-Нацке заняла должность видеокординатора клуба.
Девушку повысили до основной команды «Кэпиталс» после двух лет работы в фарм-клубе АХЛ – «Херши».
В «Херши» Эмели помогала тренерскому штабу создавать нарезки по матчам и соперникам, а также видеоотчеты для хоккеистов.
С 2013 года она работала с Федерацией хоккея США, а позже стала видеотренером в мужской и женской сборных США до 18 лет.