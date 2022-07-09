«Вашингтон» продлил Лукаса Джохансена на 2 сезона. Второй год контракта – односторонний

продлил защитника Лукаса Джохансена на 2 сезона.

Соглашение с 24-летним игроком является гибридным – двусторонним в первый сезон (750 тысяч в НХЛ и 150 тысяч в при минимуме 200 тысяч за сезон) и односторонним во второй (775 тысяч).

В минувшем сезоне Джохансен дебютировал в НХЛ, сыграв 1 матч за «Кэпиталс» в регулярном чемпионате (отметился результативной передачей).

В АХЛ набрал 28 (8+20) очков в 62 играх регулярки при полезности «+20». В 3 играх Кубка Колдера добавил 1 (0+1) балл.

В сезонах-2019/20 и 2020/21 защитник провел всего лишь 14 матчей за «Херши» из-за травм.

Младший брат форварда «Нэшвилла» Райана Джохансена был выбран клубом под общим 28-м номером на драфте НХЛ-2016.