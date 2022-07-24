Мамин о Федорове: «Интересно поработать с великим хоккеистом. Будет подсказывать интересные нюансы, о нем только положительные отзывы»

поделился ожиданиями от работы с тренером .

Нападающий вернулся из «Флориды» и подписал контракт с на три года.

«Сергей Федоров для меня человек не новый, он давно работает в ЦСКА. Он всем ребятам нравится, о нем отзывы только положительные.

Конечно, интересно поработать с таким великим хоккеистом. Он столько сыграл на международной арене и в НХЛ.

Надеюсь, что-то получится у него перенять, он будет подсказывать какие-то интересные нюансы. Я с нетерпением жду начала сезона», – сказал Мамин.