Мамин о Федорове: «Интересно поработать с великим хоккеистом. Будет подсказывать интересные нюансы, о нем только положительные отзывы»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Максим Мамин ТАСС Хоккей

Максим Мамин поделился ожиданиями от работы с тренером Сергеем Федоровым.

Нападающий вернулся из «Флориды» и подписал контракт с ЦСКА на три года.

«Сергей Федоров для меня человек не новый, он давно работает в ЦСКА. Он всем ребятам нравится, о нем отзывы только положительные.

Конечно, интересно поработать с таким великим хоккеистом. Он столько сыграл на международной арене и в НХЛ.

Надеюсь, что-то получится у него перенять, он будет подсказывать какие-то интересные нюансы. Я с нетерпением жду начала сезона», – сказал Мамин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные