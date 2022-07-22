Дэвид Куинн близок к назначению главным тренером «Сан-Хосе»

определился с фаворитом на должность нового главного тренера.

К назначению в клуб близок американский специалист .

В этом сезоне он возглавлял сборную США на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по хоккею в Финляндии.

55-летний тренер также известен в по работе в на протяжении трех сезонов (с 2018 по 2021 год). До этого он несколько лет тренировал команду Бостонского университета.

В июле «Шаркс» отправили в отставку Боба Бугнера и трех его помощников.

В прошедшем сезоне команда не попала в плей-офф, заняв шестое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.