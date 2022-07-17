«Сан-Хосе» проведет собеседование с ассистентом Сакко из «Бостона». Куинн тоже в числе кандидатов

«Сан-Хосе» может назначить Джо Сакко главным тренером.
Как передает Boston Hockey Now, клуб проведет собеседование с членом тренерского штаба «Бостона» на следующей неделе.
Сакко работает ассистентом главного тренера с 2014 года. Ранее он возглавлял «Колорадо» в течение 4 лет.
Также с работой в «Сан-Хосе» связывают Дэвида Куинна. В этом сезоне он возглавлял сборную США на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по хоккею в Финляндии.
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