«Сан-Хосе» проведет собеседование с ассистентом Сакко из «Бостона». Куинн тоже в числе кандидатов

Теги Бостон Сан-Хосе НХЛ Джо Сакко Дэвид Куинн Хоккей

«Сан-Хосе» может назначить Джо Сакко главным тренером.

Как передает Boston Hockey Now, клуб проведет собеседование с членом тренерского штаба «Бостона» на следующей неделе.

Сакко работает ассистентом главного тренера с 2014 года. Ранее он возглавлял «Колорадо» в течение 4 лет.

Также с работой в «Сан-Хосе» связывают Дэвида Куинна. В этом сезоне он возглавлял сборную США на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по хоккею в Финляндии. 

Набоков сохранил пост тренера вратарей «Сан-Хосе». Клуб уволил главного тренера Бугнера и всех его помощников

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные