Каменский о серии «Авангарда» из 12 игр в гостях: «Проблем не будет. Порой команды на выезде играют лучше, чем дома»

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Вице-президент по развитию КХЛ высказался о календаре «Авангарда».

Омичи первые 12 матчей сезона проведут в гостях.

«Они знают свое расписание заранее, поэтому готовятся и проблем не будет. Тренеры сумеют подготовить ребят к этой выездной серии, и сейчас везде одинаковые условия. Порой команды на выезде играют лучше, чем дома.

Сезон будет интенсивнее, интереснее, все будут готовиться, и хоккей будет у нас каждый день для болельщиков.

Для молодых игроков это будет тоже здорово, больше шансов проявить себя. Будет больше матчей, что здорово, и только в играх получаешь огромный опыт и приобретаешь игровые навыки», – сказал Валерий Каменский.

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