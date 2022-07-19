Каменский о серии «Авангарда» из 12 игр в гостях: «Проблем не будет. Порой команды на выезде играют лучше, чем дома»

Вице-президент по развитию КХЛ высказался о календаре «Авангарда».
Омичи первые 12 матчей сезона проведут в гостях.
«Они знают свое расписание заранее, поэтому готовятся и проблем не будет. Тренеры сумеют подготовить ребят к этой выездной серии, и сейчас везде одинаковые условия. Порой команды на выезде играют лучше, чем дома.
Сезон будет интенсивнее, интереснее, все будут готовиться, и хоккей будет у нас каждый день для болельщиков.
Для молодых игроков это будет тоже здорово, больше шансов проявить себя. Будет больше матчей, что здорово, и только в играх получаешь огромный опыт и приобретаешь игровые навыки», – сказал Валерий Каменский.