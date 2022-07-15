Генменеджер «Динамо» о задачах на сезон: «Всегда высокие. Попадать в плей-офф, а там может быть что угодно»

Генменеджер «Динамо» рассказал о задачах на предстоящий сезон .

«Готовимся к новому сезону, который будет интересным. Команда очень сильно обновилась, практически строится с нуля, и эмоции только положительные.

Что касается задач на сезон, то в всегда высокие задачи и каких-то минимальных задач мы не ставим. Мы хотим двигаться шаг за шагом, попадать в плей-офф, а там может быть все что угодно.

Говоря о плей-офф, там может быть много факторов, влияющих на результат, от травм до физического и функционального состояния. Поэтому задачи на сезон всегда самые высокие», – сказал .