Генменеджер «Динамо» о задачах на сезон: «Всегда высокие. Попадать в плей-офф, а там может быть что угодно»

Теги Алексей Сопин КХЛ Кубок Гагарина Динамо ТАСС Хоккей

Генменеджер «Динамо» рассказал о задачах на предстоящий сезон КХЛ.

«Готовимся к новому сезону, который будет интересным. Команда очень сильно обновилась, практически строится с нуля, и эмоции только положительные.

Что касается задач на сезон, то в «Динамо» всегда высокие задачи и каких-то минимальных задач мы не ставим. Мы хотим двигаться шаг за шагом, попадать в плей-офф, а там может быть все что угодно.

Говоря о плей-офф, там может быть много факторов, влияющих на результат, от травм до физического и функционального состояния. Поэтому задачи на сезон всегда самые высокие», – сказал Алексей Сопин.

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