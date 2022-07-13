«Сан-Хосе» подписал Линдблума на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов. «Филадельфия» выкупила последний год прошлого контракта игрока

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«Сан-Хосе» подписал форварда Оскара Линдблума на 2 года и 5 млн долларов.

Средняя зарплата 25-летнего игрока (кэпхит) составит 2,5 миллиона долларов. 

В минувшем сезоне швед выступал за “Филадельфию”. Клуб выкупил последний год его контракта с кэпхитом 3 млн долларов. 

Линдблум получит от “Флайерс” по 666,7 тысячи долларов в двух следующих сезонах. 

Ранее игрок справился с раковым заболеванием. По итогам сезона-2020/21 он получил “Билл Мастертон Трофи” – приз за верность хоккею. 

В 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 26 (12+14) очков. 

Всего в лиге провел 263 игры и набрал 97 (50+47) балла.

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