«Сан-Хосе» подписал Линдблума на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов. «Филадельфия» выкупила последний год прошлого контракта игрока

подписал форварда на 2 года и 5 млн долларов.

Средняя зарплата 25-летнего игрока (кэпхит) составит 2,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне швед выступал за “Филадельфию”. Клуб выкупил последний год его контракта с кэпхитом 3 млн долларов.

Линдблум получит от “Флайерс” по 666,7 тысячи долларов в двух следующих сезонах.

Ранее игрок справился с раковым заболеванием. По итогам сезона-2020/21 он получил “Билл Мастертон Трофи” – приз за верность хоккею.

В 79 матчах регулярного чемпионата он набрал 26 (12+14) очков.

Всего в лиге провел 263 игры и набрал 97 (50+47) балла.

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