«Баффало» подписал 2-летний контракт с Олофссоном с зарплатой 4,75 млн долларов в год

и подписали новый контакт на 9,5 миллиона долларов.

26-летний нападающий продлил соглашение с клубом на два года. Среднегодовая зарплата шведского форварда составит 4,75 млн долларов.

В прошедшем сезоне Олофссон набрал 49 (20+29) очков при полезности «минус 16» в 72 матчах регулярного чемпионата .

По предыдущему контракту кэпхит хоккеиста составлял 3,050 миллиона долларов.

Малкин остался в «Питтсбурге», Годро уходит из «Калгари», Палат и Жиру пока без контракта. Онлайн рынка свободных агентов НХЛ